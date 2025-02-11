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        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 66 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

        Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde 66 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:36
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        Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 66 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
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        Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde 66 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Afşin'de 2, Andırın'da 1, Ekinözü'nde 2, Elbistan'nda 8, Göksun'da 48, Nurhak'ta 5 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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