Kahramanmaraş'ta oto tamir ustası ısınmak için minibüsün içine soba kurdu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde oto tamir ustası Adem Gülmez, esnafın ısınma sorununa minibüsün içine soba kurarak çözüm buldu.

İlçenin Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamir ustası olan Gülmez'in iş yeri 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı.

Gülmez, yeniden yapılan iş yerinin teslim edilinceye kadar sanayide seyyar olarak çalışmasını sürdürüyor.

Bir iş yeri olmayan Gülmez, kendisinin ve esnafın ısınma sorununu çözmek için satın aldığı çekme belgeli minibüsün içine soba kurdu.

Gülmez, AA muhabirine diğer esnaflarında minibüse gelip ısındığını söyledi.

Görenlerin şaşırdığını ifade eden Gülmez, "Görenler önce hayret ediyor, sonra gülmeye başlıyor. Herkes gelmeye başladı buraya. Sobada çay kaynatıp ikram ediyoruz. Misafir eksik olmuyor." dedi.

Esnaflardan Fatih Polat da ilçenin kış ayyarında çok soğuk olduğunu söyledi.

Minibüsü sevdiklerini belirten Polat, "Sobamızı kurduk, hamdolsun şu anda ısınıyoruz. Gelen arkadaşlar çok memnun, çayımızı içiyoruz. Şu anda halimiz, vaktimiz yerinde çok şükür." diye konuştu.