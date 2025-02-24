Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki evinde cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşadığı konteynerde cansız bedeni bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşadığı konteynerde cansız bedeni bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.
Öztürk Mahallesi'ndeki geçici konteyner kentte yalnız yaşayan Mehmet Ali Karakoç'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine konteynere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açarak konteynere giren sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bulunan Karakoç'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karakoç'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yaşlı adamın tahmini ölüm saatinin tespit edilmesiyle birlikte çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Güvenlik kameralarına ait görüntüler üzerinden Karakoç'un yaşadığı konteyner çevresinde gezen şüphelinin eşkalini ve kimliğini belirleyen ekipler, Öztürk Mahallesi Muhtarı M. Çivi'yi adresinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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