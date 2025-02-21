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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 21:32 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:32
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezindeki bir adreste uyuşturucu madde sattığını belirlediği M.C, N.K. ve O.Ö'yü suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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