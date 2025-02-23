Kahramanmaraş'ta mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
–Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
–Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kırsal Taşoluk Mahallesi'nde, bir evde henüz bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan Makbule Durmuşoğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın ardından hasar alan evin bazı duvarları yıkıldı.
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