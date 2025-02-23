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        Kahramanmaraş'ta mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

        –Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:23
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        Kahramanmaraş'ta mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
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        –Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kırsal Taşoluk Mahallesi'nde, bir evde henüz bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Patlamada yaralanan ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan Makbule Durmuşoğlu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Patlamanın ardından hasar alan evin bazı duvarları yıkıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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