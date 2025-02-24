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        Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne 10 bin 292 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:16
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        Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren 2 motosiklet sürücüsüne 10 bin 292 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, 2 sürücünün motosikletle seyir halindeyken kara yolu üzerinde kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

        Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, motosiklet sürücülerinin Ö.A. ve Y.A.Y. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 10 bin 292 lira idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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