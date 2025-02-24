Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye para cezası

Gözaltına alınan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 10 bin 292 lira idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, motosiklet sürücülerinin Ö.A. ve Y.A.Y. olduğunu belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, 2 sürücünün motosikletle seyir halindeyken kara yolu üzerinde kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

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