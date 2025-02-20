Kahramanmaraş'ta kaya parçasının altında kalan kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kaya parçasının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kaya parçasının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki M.D'den bir süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, M.D'yi Taşlıdere mevkisinde kaya parçasının altında hareketsiz buldu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince hayatını kaybettiği tespit edilen M.D'nin cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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