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        Kahramanmaraş'ta kaya parçasının altında kalan kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kaya parçasının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:58
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        Kahramanmaraş'ta kaya parçasının altında kalan kişi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kaya parçasının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

        Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki M.D'den bir süre haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

        Ekipler, M.D'yi Taşlıdere mevkisinde kaya parçasının altında hareketsiz buldu.

        Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince hayatını kaybettiği tespit edilen M.D'nin cenazesi, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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