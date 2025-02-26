Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin yargılama sürdü
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, başka dosyadan tutuklu sanık N.K. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, tutuksuz sanık Ç.K. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Tepebaşı, savunmasında iki yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, suçsuz olduğunu iddia etti.

        Kooperatif yöneticisi olarak idari işlerden sorumlu olduğunu ifade eden Tepebaşı, "Ben, bu kooperatifin yöneticilerinden biriyim. Kooperatifte yöneticinin görevi, idari işleri yürütmektir. Ben bu görevleri yaptım. Bana 'müteahhit' demişlerdir, halbuki ben müteahhit değilim. Çünkü her şeyden önce, kooperatif yönetmeliğinde müteahhitlik yoktur. Memur yasasına göre, memurların müteahhit olmayacağı belirtilmiştir. O zaman öğretmen olarak çalıştığım okula gelen müfettişler de benim kooperatif yöneticisi olduğumu, müteahhit olmadığımı tespit etmişlerdir." savunmasını yaptı.

        Depremde ailesinden sekiz kişiyi kaybettiğini anlatan Tepebaşı, şöyle devam etti:

        "Yönetici olduğuma dair noter tasdikli yetki belgem mevcuttur. Ben de diğer üyelerle birlikte yer belirlemek için kura çektim. Müteahhit olsaydım buna gerek görülmezdi. Ben gizli bir iş yapmadım, bu anlattıklarım resmi belgelidir. Bu sebeple beni müteahhitlikle suçlamak doğru değildir. Kooperatif yönetmeliğinde, yöneticilerin de inşaatın yapımında sorumlu olmadığı belirtilmiştir. Sayın hakimim, herkesin acısını anlıyorum çünkü benim de ailemden 8 kişi vefat etti. Aynı binada, inşaatı yapan kişi de ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Ben inşaata karışmadım, müteahhitlikle ilgim yoktur. Ben hiçbir suç işlemedim. 83 yaşındayım, sağlık yönünden rahatsızım, hastalıklarım da artmaktadır. Beni müteahhitlikle suçlayanlara hakkımı helal etmiyorum. Sizlerden beraatimi talep ediyorum."

        Duruşmada tutuksuz sanık Ç.K. mahkemeye bir diyeceğinin olmadığını bildirirken, sanık N.K. ise fenni mesul ve müteahhidin görevlerini anlattı.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Nisan 2025'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'taki derslik sayısı eğitim yatırımlarıyla deprem öncesini aşa...
        Kahramanmaraş'taki derslik sayısı eğitim yatırımlarıyla deprem öncesini aşa...
        Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuk...
        Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuk...
        KOSGEB'in deprem desteğinden faydalanan kadın girişimciler Kahramanmaraş'ta...
        KOSGEB'in deprem desteğinden faydalanan kadın girişimciler Kahramanmaraş'ta...
        Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı yaya öldü
        Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya öldü
        Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki evinde cesedi bulunan kişinin öldürüldü...
        Kahramanmaraş'ta konteyner kentteki evinde cesedi bulunan kişinin öldürüldü...