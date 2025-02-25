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        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta, hafriyat kamyonunun çarptığı Ali Gündeşli (77) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:25
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        Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya öldü
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, hafriyat kamyonunun çarptığı Ali Gündeşli (77) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Trabzon Bulvarı'nda meydana geldi. M.K. (50) yönetimindeki 06 EOV 075 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gündeşli'ye çarptı. Kazada, Gündeşli kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Gündeşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Gündeşli'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon şoförü M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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