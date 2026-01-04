Habertürk
        Kahramanmaraş'ta 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

        Kahramanmaraş'ta 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

        Giriş: 04.01.2026 - 19:46 Güncelleme: 04.01.2026 - 19:46
        Kahramanmaraş'ta 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

