Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli M.Ç'nin, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşı küçük mağdur A.B'ye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.
Şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli M.Ç, adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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