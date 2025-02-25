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        Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:03 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:03
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        Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
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        Kahramanmaraş’ta çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli M.Ç'nin, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşı küçük mağdur A.B'ye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

        Şüpheli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan gözaltı kararı verildi.

        Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli M.Ç, adliyeye sevk edildi.

        Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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