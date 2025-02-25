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        Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı yaya öldü

        Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:56
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        Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı yaya öldü
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        Kahramanmaraş’ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.K. (50) idaresindeki 06 EOV 075 plakalı kamyon, Trabzon Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gündeşli’ye (77) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ali Gündeşli’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Gündeşli’nin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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