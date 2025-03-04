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        Kahramanmaraş'ta yorgun mermi olayının sanığına 18 yıl 4 ay hapis cezası

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kadının yorgun mermiyle ölmesiyle ilgili yargılanan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:03 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:03
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        Kahramanmaraş'ta yorgun mermi olayının sanığına 18 yıl 4 ay hapis cezası
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kadının yorgun mermiyle ölmesiyle ilgili yargılanan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Kevser Bozkurt'un yakınları ile tutuklu yargılanan Güray Türk ve taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Kevser Bozkurt (28), 8 Ağustos 2024'te Çiçek Mahallesi'ndeki evinin önünde oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmiş, olayın ardından yapılan balistik incelemede, genç kadının vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin Güray Türk'ün (28) silahına ait olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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