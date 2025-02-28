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        Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 8 zanlıya adli kontrol

        Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve şans oyunları dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:40 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:40
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        Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 8 zanlıya adli kontrol
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        Kahramanmaraş merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve şans oyunları dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçuna yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Kahramanmaraş'taki konteyner kentlerde, dernek veya vakıf adı altında depremzedelere hediye çeki dağıtıldığı sırada toplanan kimlik bilgileriyle sanal kart hesapları açıldığı ve yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı iddiası üzerine 260 müştekinin ifadesine başvuruldu.

        Yapılan incelemede hesaplarda 200 milyon liranın üzerinde sanal para transferi gerçekleştirildiğinin tespiti üzerine şüphelileri yakalamak için Kahramanmaraş, Artvin, Ankara ve Adana'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada birçok dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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