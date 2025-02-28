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        Hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirip hesap açarak yasa dışı bahiste kullandılar

        KAHRAMANMARAŞ'ta hediye çeki dağıttıkları 260 depremzedenin kimlik bilgilerini ele geçirip adlarına hesap açan 8 kişi, polisin 4 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 18:49 Güncelleme: 28.02.2025 - 18:55
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        Hediye çeki ile depremzedelerin bilgilerini ele geçirip hesap açarak yasa dışı bahiste kullandılar
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        KAHRAMANMARAŞ’ta hediye çeki dağıttıkları 260 depremzedenin kimlik bilgilerini ele geçirip adlarına hesap açan 8 kişi, polisin 4 ilde düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin açtıkları hesapları yasa dışı bahis sitelerinde kullandığı ve 200 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.

        10 ay önce karakola giden bir kişi, bilgisi dışında adına hesap açıldığını belirtip şikayetçi oldu. Polis, şikayetle ilgili araştırma başlatırken, kendilerinin bilgileri dışında hesap açıldığına dair şikayetler de artmaya başladı. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde özel ekip kuruldu.

        1000 LİRALIK HEDİYE ÇEKİNE KİMLİK BİLGİSİ

        Şikayetçilerin depremzedeler olduğunu belirleyen özel ekip, yaptığı araştırmada konteyner kentlerde 1000’er liralık hediye çeki dağıtıldığını, çekleri dağıtanların kayıt alma bahanesiyle depremzedelerin tüm kimlik bilgilerini alıp, hayırsever kişiye gönderilmesi için de fotoğraf ve görüntülerini çektiğini tespit etti. Kimlik bilgileri ile 260 depremzede adına açılan hesapları inceleyen özel ekip, hesapların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını ve toplamda 200 milyon liralık para transferinin gerçekleştiğini belirledi.

        10 aylık çalışma sonunda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 8 kişi, Kahramanmaraş, Adana, Artvin ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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