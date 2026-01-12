Kahramanmaraş'ta aşçılık öğrencileri, taşımalı öğrenciler için yemek çıkartıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için günlük sıcak yemek hazırlıyor.

Elbistan Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 51 öğrenci, alan öğretmenleri ve usta aşçılar eşliğinde okul mutfağında uygulamalı eğitim alarak günlük bin 615 öğrenci için yemek üretiyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamayla taşımalı eğitim alan öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda hazırlanmış yemeklere erişiminin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmanın mesleki eğitime katkı sunduğu vurgulanarak, "Hazırlanan yemekler, Elbistan ilçe merkezindeki 12 okul ile 18 kırsal mahallede bulunan taşımalı eğitim kapsamındaki okullara ulaştırılıyor. Uygulama sayesinde öğrenciler, mesleki bilgilerini pratikte geliştirme imkanı bulurken, 2025 yılı itibarıyla okulun döner sermaye cirosu 19 milyon liraya ulaştı. Uygulama, sosyal sorumluluk ve mesleki eğitim açısından sürdürülebilir ve örnek bir modeldir." ifadelerine yer verildi.