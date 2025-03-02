Kahramanmaraş'ta camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Kayabaşı Mahallesi'ndeki Şeyma Hatun Camisi'nde ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar, doğal gaz sobasından sızan gazdan etkilendi.

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