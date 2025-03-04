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        Kahramanmaraş'ta işitme engellilere yönelik "ışıklı kapı zili" projesi hazırlandı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince işitme engelli bireyler için "ışıklı kapı zili" projesi geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:03
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        Kahramanmaraş'ta işitme engellilere yönelik "ışıklı kapı zili" projesi hazırlandı
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince işitme engelli bireyler için "ışıklı kapı zili" projesi geliştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kentteki işitme engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için "ışıklı kapı zili" projesi hazırlandı.

        Bu kapsamda kentteki işitme engellilerin evlerindeki mutfak, koridor ve odalara, kapı ziline entegre çalışan ışıklı sistem kurulmaya başlandı.

        Açıklamada, söz konusu sistem sayesinde bireylerin kapının çaldığını rahatlıkla fark edebileceği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

        "İşitme engelli bireylerin en büyük sorunlarından biri, kapı zilini duyamadıkları için misafirlerini, kargo ya da diğer ziyaretçilerini fark edememeleriydi. Bu proje sayesinde, sorunu ortadan kaldırarak işitme engelli vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlıyoruz. Zil çaldığında, görsel bir uyarı sistemi devreye girerek evin içinde ışıklı bir sinyal yanar ve bireyin gelen kişiyi fark etmesi sağlanır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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