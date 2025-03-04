Palmiye Sitesi davasında müştekilerin reddihakim ile hakimlerin çekilme talepleri reddedildi

KAHRAMANMARAŞ’ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy’u (81) tahliye eden 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı için müştekilerin reddihakim talebi ile mahkeme başkanı ile 2 üye hakimin çekilme talepleri, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılıp, 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi’nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 26 Aralık’taki duruşmasında tutuklandı. Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu (62) ve tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55) ile birlikte 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ersoy’un avukatı, mahkemeye müvekkilinin ‘Kocama haline’ girdiğine dair sağlık raporu sunup tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, 16 Ocak’ta Hacı Mehmet Ersoy’un tahliyesine karar verdi.

29 OCAK’TA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Sitede yakınlarını kaybedenler, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Ersoy’un tahliyesine itiraz edip tutuklanmasını talep etti. 29 Ocak’ta itirazı değerlendiren mahkeme heyeti, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden davanın SEGBİS görüntülerini istedi. Hacı Mehmet Ersoy’un duruşmada sırasında savunma yaparken SEGBİS görüntülerini inceleyen mahkeme heyeti; bulunduğu yeri, yemek yemeyi, tuvalete gitmeyi unuttuğu ve idrar ve dışkı kaçırdığı beyan edilen Ersoy’un duruşmadaki beyanları sırasında yer zaman oryantasyonunda bir noksanlığın görülmediği ayrıca raporun birden fazla branşın dahil olduğu ilgili adli tıp kurumu ihtisas dairesinden temin edilmesinin yahut onaylatılmasının gerektiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

3’ÜNCÜ DURUŞMADA REDDİHAKİM TALEBİ

Henüz yakalanamayan Hacı Mehmet Ersoy, 17 Şubat’ta görülen davanın 3’üncü duruşmasına da katılmadı. Duruşmada müştekiler ile avukatları, Ersoy’u tahliye eden mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek ‘Reddiheyet’ ve ‘Reddihakim’ talebinde bulundu. Bunun üzerine mahkeme heyeti, talebin değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verip davayı erteledi.

‘YARGILAMANIN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEBİLMESİ ADINA RET İSTEMLERİ KABUL EDİLSİN’