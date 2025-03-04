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        Palmiye Sitesi davasında müştekilerin reddihakim ile hakimlerin çekilme talepleri reddedildi

        KAHRAMANMARAŞ'ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy'u (81) tahliye eden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı için müştekilerin reddihakim talebi ile mahkeme başkanı ile 2 üye hakimin çekilme talepleri, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:55
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        Palmiye Sitesi davasında müştekilerin reddihakim ile hakimlerin çekilme talepleri reddedildi
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        KAHRAMANMARAŞ’ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy’u (81) tahliye eden 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı için müştekilerin reddihakim talebi ile mahkeme başkanı ile 2 üye hakimin çekilme talepleri, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

        6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılıp, 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi’nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy, Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 26 Aralık’taki duruşmasında tutuklandı. Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu (62) ve tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55) ile birlikte 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ersoy’un avukatı, mahkemeye müvekkilinin ‘Kocama haline’ girdiğine dair sağlık raporu sunup tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, 16 Ocak’ta Hacı Mehmet Ersoy’un tahliyesine karar verdi.

        29 OCAK’TA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

        Sitede yakınlarını kaybedenler, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Ersoy’un tahliyesine itiraz edip tutuklanmasını talep etti. 29 Ocak’ta itirazı değerlendiren mahkeme heyeti, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden davanın SEGBİS görüntülerini istedi. Hacı Mehmet Ersoy’un duruşmada sırasında savunma yaparken SEGBİS görüntülerini inceleyen mahkeme heyeti; bulunduğu yeri, yemek yemeyi, tuvalete gitmeyi unuttuğu ve idrar ve dışkı kaçırdığı beyan edilen Ersoy’un duruşmadaki beyanları sırasında yer zaman oryantasyonunda bir noksanlığın görülmediği ayrıca raporun birden fazla branşın dahil olduğu ilgili adli tıp kurumu ihtisas dairesinden temin edilmesinin yahut onaylatılmasının gerektiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

        3’ÜNCÜ DURUŞMADA REDDİHAKİM TALEBİ

        Henüz yakalanamayan Hacı Mehmet Ersoy, 17 Şubat’ta görülen davanın 3’üncü duruşmasına da katılmadı. Duruşmada müştekiler ile avukatları, Ersoy’u tahliye eden mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek ‘Reddiheyet’ ve ‘Reddihakim’ talebinde bulundu. Bunun üzerine mahkeme heyeti, talebin değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesine karar verip davayı erteledi.

        ‘YARGILAMANIN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEBİLMESİ ADINA RET İSTEMLERİ KABUL EDİLSİN’

        Mahkeme Başkanı, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne müştekilerin taleplerini iletirken, kendisi de gönderdiği bir yazıyla reddihakim taleplerinin kabul edilmesini talep etti. Mahkeme başkanı, bunun gerekçesini de yazısında şöyle açıkladı:

        “Sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkında verilen tahliye kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatindeyim ancak çok sayıda katılan ve vekil tarafından ret isteminde bulunulduğu, bu haliyle şahsımın tarafsızlığından şüphe duyulduğu görülmekle, gelinen aşamada yargılamanın sağlıklı yürütülebilmesi adına ret istemlerinin esasına girilerek kabulünü talep ederim.”

        Mahkeme başkanı ile birlikte 2 üye hakim de dosyadan çekilme talebinde bulundu.

        TÜM TALEPLER REDDEDİLDİ

        Aynı zamanda Hacı Mehmet Ersoy hakkında yakalama kararı da çıkaran Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve 2 üye hakim ile birlikte müştekilerin taleplerini değerlendirerek hepsini reddetti. Kararı oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, gerekçesini de şöyle açıkladı:

        “Bir kısım katılan ve katılan vekillerinin mahkemesince verilen tahliye kararı ve sanık Hacı adına alınan rapor nedeniyle hakimin reddi talep edildiği, belirtilen hususların hakimin tarafsızlığına şüpheye düşürecek esaslı itirazlar olmadığından taleplerin ayrı ayrı reddine, Mahkeme başkanı ile 2 üye hakimlerin tarafsızlıklarından şüphe duyulduğundan çekilme talebinde bulunduğu, katılan ve vekillerinin hakimin reddi taleplerinin yukarıda belirtildiği üzere ayrı ayrı reddine karar verildiği, bir kısım tarafların hakimin reddi talebinde bulunmasının hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum oluşturmayacağı kanaati ile mahkeme başkan ve üyelerinin çekilme taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.”

        Bu kararla birlikte 1’i tutuklu, 1’i firari 3 sanığın yargılandığı Palmiye Sitesi davasına Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek ve 4’üncü duruşma 12 Haziran’da görülecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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