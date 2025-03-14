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        Kahramanmaraş'ta görevli doktor 14 Mart Tıp Bayramı'nı koşarak kutladı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde görev yapan doktor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı arkadaşıyla birlikte 14 kilometre koşarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:32
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        Kahramanmaraş'ta görevli doktor 14 Mart Tıp Bayramı'nı koşarak kutladı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde görev yapan doktor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı arkadaşıyla birlikte 14 kilometre koşarak kutladı.

        Afşin Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Yiğit Aksoy, sağlık personellerinin özverili çalışmalarına dikkati çekmek adına 14 kilometre koşu etkinliği gerçekleştirdi.

        Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan ve Devlet Hastanesinde sona eren koşu etkinliğine Eshab-ı Kehf Koşu Grubu üyesi Sıtkı Gönen de eşlik etti.

        Hastane bahçesinde toplanan meslektaşları tarafından karşılanan ikiliye Başhekim Fikri Şirin plaket takdim etti.

        Aksoy, gazetecilere, etkinliğin yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda sağlık çalışanlarının mücadelesini ve azmini simgeleyen bir program olduğunu söyledi.

        Koşu sırasında yorulduklarını ama sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını aktaran Aksoy, temel prensiplerinin asla pes etmemek olduğunu ifade etti.

        Gönen de her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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