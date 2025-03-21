Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor

İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşturulan "+1 Sokağı"na aileleriyle yerleştirilen Down sendromlu 21 birey, çeşitli aktivitelerle sosyalleşiyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesinde AFAD İl Müdürlüğü ve Onikişubat Kaymakamlığı işbirliğiyle oluşturulan sokak, Down sendromlu bireylerin hem sosyal hem de psikolojik gelişimine katkı sağlıyor.

​​​​​​​Down sendromlu bireyler, kendilerine tahsis edilen hobi bahçelerinde tarım yapıyor, kafeteryada çalışıyor, çeşitli kurs alanlarında el becerilerini geliştiriyor boş zamanlarında ise kimileri park alanında oynayarak kimileri de ormanlık alanda yürüyüş yaparak birlikte vakit geçiriyor.

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AA muhabirine, 2 etaptan oluşan "+1 Sokağı"ndaki 37 konteynerde her yaş grubundan 21 Down sendromlu ve ailelerinin yaşadığını anlattı.

Amaçlarının özel bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmeleri olduğunu aktaran Çiğdem, "Yürütülen faaliyetler neticesinde bireyler paylaşmayı öğrenmiş, öz güvenleri gelişmiş, konuşma bozuklukları giderilmiş, depremin oluşturduğu travmanın olumsuz etkileri azaltılmıştır. Diğer vatandaşlarımızın barındığı konteyner kentlerden burayı ayıran en önemli fark burada sadece Down sendromlu olarak depremden zarar görmüş bireylerin yerleştirilmiş olması." ifadelerine yer verdi.

- Her türlü destek sağlanıyor

Kentteki tüm kamu kuruluşlarının sokak sakinleri için her türlü desteği sağladığını aktaran Çiğdem, şunları kaydetti:

"Buradaki bizim aldığımız en önemli geri dönüş tabii bu insanlar depremden önce de hayatlarına devam ediyorlardı. Ancak buradaki en önemli bizim katkımız aynı durumda olan bireylere birlikte yaşama ortamı oluşturulması. Her zaman sürekli ailelerimizle istişare halindeyiz kendilerinin ifade ettikleri çocuklarının davranış değişikliklerinden çok mutlu olduk. Daha öncesinde agresif davranışlar sergileyen çocuklar artık daha sakin olmaya başladılar. Paylaşmayı öğrendiklerini ifade ediyorlar. Ailelerimize açtığımız kurslarda onlar aynı sorunla veya durumla karşı karşıya olan insanlar bir arada olmanın verdiği huzuru ve dayanışmayı yaşıyorlar. Çocuklarını tek başlarına dışarıya sokağa çıkarabildiklerini söylüyorlar."