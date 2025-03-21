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        Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor

        İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşturulan "+1 Sokağı"na aileleriyle yerleştirilen Down sendromlu 21 birey, çeşitli aktivitelerle sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:18
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        Down sendromlu bireyler, "+1 Sokağı" ile sosyalleşiyor
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        İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşturulan "+1 Sokağı"na aileleriyle yerleştirilen Down sendromlu 21 birey, çeşitli aktivitelerle sosyalleşiyor.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesinde AFAD İl Müdürlüğü ve Onikişubat Kaymakamlığı işbirliğiyle oluşturulan sokak, Down sendromlu bireylerin hem sosyal hem de psikolojik gelişimine katkı sağlıyor.

        ​​​​​​​Down sendromlu bireyler, kendilerine tahsis edilen hobi bahçelerinde tarım yapıyor, kafeteryada çalışıyor, çeşitli kurs alanlarında el becerilerini geliştiriyor boş zamanlarında ise kimileri park alanında oynayarak kimileri de ormanlık alanda yürüyüş yaparak birlikte vakit geçiriyor.

        Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AA muhabirine, 2 etaptan oluşan "+1 Sokağı"ndaki 37 konteynerde her yaş grubundan 21 Down sendromlu ve ailelerinin yaşadığını anlattı.

        Amaçlarının özel bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmeleri olduğunu aktaran Çiğdem, "Yürütülen faaliyetler neticesinde bireyler paylaşmayı öğrenmiş, öz güvenleri gelişmiş, konuşma bozuklukları giderilmiş, depremin oluşturduğu travmanın olumsuz etkileri azaltılmıştır. Diğer vatandaşlarımızın barındığı konteyner kentlerden burayı ayıran en önemli fark burada sadece Down sendromlu olarak depremden zarar görmüş bireylerin yerleştirilmiş olması." ifadelerine yer verdi.

        - Her türlü destek sağlanıyor

        Kentteki tüm kamu kuruluşlarının sokak sakinleri için her türlü desteği sağladığını aktaran Çiğdem, şunları kaydetti:

        "Buradaki bizim aldığımız en önemli geri dönüş tabii bu insanlar depremden önce de hayatlarına devam ediyorlardı. Ancak buradaki en önemli bizim katkımız aynı durumda olan bireylere birlikte yaşama ortamı oluşturulması. Her zaman sürekli ailelerimizle istişare halindeyiz kendilerinin ifade ettikleri çocuklarının davranış değişikliklerinden çok mutlu olduk. Daha öncesinde agresif davranışlar sergileyen çocuklar artık daha sakin olmaya başladılar. Paylaşmayı öğrendiklerini ifade ediyorlar. Ailelerimize açtığımız kurslarda onlar aynı sorunla veya durumla karşı karşıya olan insanlar bir arada olmanın verdiği huzuru ve dayanışmayı yaşıyorlar. Çocuklarını tek başlarına dışarıya sokağa çıkarabildiklerini söylüyorlar."

        - Hem sosyal hem psikolojik gelişime katkı sağlanıyor

        Kaymakam Çiğdem, hobi bahçesi başta olmak üzere alandaki faaliyetlerle çocukların hem sosyal hem psikolojik gelişimine ciddi katkı sağlandığını vurguladı.

        +1 Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Küçükkürtül de yaklaşık 1,5 senedir "+1 Sokağı"nda yaşadıklarını ve devletin bu süreçte bir an olsun kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

        Depremden sonra binalara girmeye korkan çocukların oluşturulan sokakta sosyalleşerek yaşamlarını sürdürdüklerini anlatan Küçükkürtül, "Burada diğer çocuklarımızla birlikte sosyal yaşama alıştılar. Sadece anneler değil babalar da burada her akşam toplanıyorlar. Evlerinde televizyonun karşısına geçip telefonu alan, sadece bununla ilgilenen babalar dahi burada, hep birlikte akşamları toplanarak hem çocuklarımızla hem de ailelerimizle birlikte buradaki yaşamın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah biz bu yaşamı buradan sonrada devam ettirmeye çalışacağız. Devletimizin verdiği imkanlarla 2 seneye yakındır burada oturduk, projeler yaparak bu ortamı dışarıda da sağlamaya çalışacağız. Bu ortamı tamamen bitirmeyeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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