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        Muhsin Yazıcıoğlu, vefat ettiği Kahramanmaraş'taki "Muhsin Dağı"nda anıldı

        Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Muhsin Dağı'nda anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:31
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        Muhsin Yazıcıoğlu, vefat ettiği Kahramanmaraş'taki "Muhsin Dağı"nda anıldı
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        Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Muhsin Dağı'nda anıldı.

        BBP, Kahramanmaraş Türk Ocağı ve Anda Arama Kurtarma ekibinin organizasyonuyla Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen çok sayıda kişi, Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua edildi.

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, törende yaptığı konuşmada, davanın hukuki sürecini yakından takip ettiklerini ve bütün detayların ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.

        Yazıcıoğlu'nun milletin kalbinde taht kurduğunu aktaran İspir, şunları kaydetti:

        "Bütün hayatını başına gelecekleri asla hesap etmeden vatanı, milleti ve devleti uğruna vakfetmiş genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hakk'a yürüyüşünün üzerinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen hala onun şehadetine sebep olanların ortaya çıkartılmamış olması başta Büyük Birlik camiası olmak üzere aziz milletimizin vicdanında derin yaralar açmaya devam etmektedir. Bu hususta biz adeta insan üstü bir gayretle gerekli hukuki süreci yakından takip ediyor ısrarla araştırılmasını istediğimiz hususları soruşturma dosyalarına sunuyoruz."

        Konuşmanın ardından katılımcılar, helikopterin düşmesi sonucu Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği 2 bin 100 rakımlı Muhsin Dağı'na yürüdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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