Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 46 kişiden 34'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 46 kişiden 34'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Gaziantep ve Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 420 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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