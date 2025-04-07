Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Gaziantep ve Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

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