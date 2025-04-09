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        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" programının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 20:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:14
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        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" başladı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" programının açılışı gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Gökhan Köksal, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

        Geçmiş ile geleceği buluşturma açısından önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirten Köksal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü olarak unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin gelenekten geleceğe ve nesilden nesle aktarılmasına hizmet eden bu tür etkinlikleri her zaman önemsiyoruz ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        UNESCO Türkiye Milli Komisyon Üyesi ve proje direktörü Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel de kültür hazinesi olan masalların anlatılarak kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa ve kalpten kalbe yayılması gerektiğini kaydetti.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan da Kahramanmaraş'ın kültür şehri olduğunu ifade ederek, kentin Türkiye'de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat temasıyla başvuran ilk ve tek şehir olduğunu aktardı.

        Doğan, "Kahramanmaraş bir kültür ve edebiyat şehridir. Bu şehir şiirleriyle, ninnileriyle, türkülerle, masallarla var olmuştur. Kahramanmaraş olarak 'UNESCO Edebiyat Şehri' maceramız devam ediyor. Şu an dosyamız Paris’te. İnşallah olumlu sonuçlanacak ve edebiyat şehri olarak bu tür uluslararası etkinlikleri daha çok gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Somuncu da masalların edebi ve pedagojik önemini anlattı.

        Konuşmaların ardından masal anlatıcıları, öğrencilere masal anlattı.

        12 Nisan'da sona erecek etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Tunus, İngiltere ile Almanya gibi farklı ülkelerden gelen 18 masal anlatıcısı ve edebiyatçı, öğrencilerle kent genelindeki okul ve kültür merkezlerinde bir araya gelerek masal anlatacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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