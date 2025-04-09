Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" programının açılışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Gökhan Köksal, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

Geçmiş ile geleceği buluşturma açısından önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirten Köksal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü olarak unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin gelenekten geleceğe ve nesilden nesle aktarılmasına hizmet eden bu tür etkinlikleri her zaman önemsiyoruz ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyon Üyesi ve proje direktörü Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel de kültür hazinesi olan masalların anlatılarak kuşaktan kuşağa, kulaktan kulağa ve kalpten kalbe yayılması gerektiğini kaydetti.