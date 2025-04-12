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        Kahramanmaraş'taki "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve 9 Nisan'da başlayan "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:30
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        Kahramanmaraş'taki "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" sona erdi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve 9 Nisan'da başlayan "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" sona erdi.

        "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" kapsamında Fransa, Tunus, Almanya, İngiltere ve Türkiye'nin dört bir yanından Kahramanmaraş'a gelen masal anlatıcıları ve edebiyatçılar, unutulmaya yüz tutmuş masal anlatıcılığı geleneğini canlandırdı.

        Kentteki okul ve kültür merkezlerindeki etkinliklerde depremzede öğrenciler, anlatıcıların farklı masal anlatım biçimleriyle nostaljik bir yolculuğa çıktı.

        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel, AA muhabirine, masalların, kültürel değerleri, dil becerilerini ve anlam dünyasını gelecek nesillere aktarmak için pratik ve kolay bir araç olduğunu söyledi.

        Uzun yıllardır masal anlatıcılığı ve masallar üzerine akademik çalışmalar yaptığını belirten Özünel, "Kahramanmaraş'ta çok heyecanlı bir etkinliğin parçasıyız ve dünyanın dört bir yanından masal anlatıcılarını etkinliğimize davet ettik." dedi.

        Özünel, İngiltere'den Sef Townsed, Fransa'dan Anne Wang, Tunus'tan Lamiri Muntasar ve Almayan'dan Suse Weisse gibi masalları heybelerine doldurup dünyayı gezen anlatıcıların, Türkiye'de öğrencilerle buluştuğunu dile getirdi.

        Şölen için İngiltere'den gelen hikaye anlatıcısı Sef Townsend de masal anlatma sırasında çocukların ilgisini çekmenin önemli olduğunu ifade etti.

        Dünyanın dört bir yanını çocuklara hikaye anlatmak için gezdiğini söyleyen Townsend, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından burada olabilmek ve çocukların daha fazla hikaye isteyen gözlerini görebilmek beni çok mutlu etti." dedi.

        Fransa'dan gelen Anne Wang da Kahramanmaraş'ta bulunduğu ve hikayelerini çocuklarla paylaşabildiği için mutlu olduğunu belirtti.

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