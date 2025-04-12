Kahramanmaraş'ta sosyal medyada cinayet faillerini öven şüpheli tutuklandı

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılanması devam ediyor.

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışma sonucu şüphelinin M.G. olduğu belirlendi.

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