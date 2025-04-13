Kahramanmaraş'ta 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki su dolum tesisinde çalışan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki su dolum tesisinde çalışan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Tekir Mahallesi'ndeki su dolum tesisinde çalışan 13 işçide, öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı.
İşçiler, ambulans ve özel araçlarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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