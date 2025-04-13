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        Kahramanmaraş'ta 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki su dolum tesisinde çalışan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:11 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:11
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        Kahramanmaraş'ta 13 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki su dolum tesisinde çalışan ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Tekir Mahallesi'ndeki su dolum tesisinde çalışan 13 işçide, öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı.

        İşçiler, ambulans ve özel araçlarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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