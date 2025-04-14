Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu Ö.H'yi gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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