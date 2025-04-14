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        Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 14.04.2025 - 15:11
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        Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu Ö.H'yi gözaltına aldı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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