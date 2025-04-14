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        Kahramanmaraş'ta altyapı koordinasyon toplantısı düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta "İçme Suyu, Kanalizasyon ve Şebeke Yapım İşleri Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 20:35 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:04
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        Kahramanmaraş'ta altyapı koordinasyon toplantısı düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta "İçme Suyu, Kanalizasyon ve Şebeke Yapım İşleri Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar alan altyapıya yönelik yapılan ve yapılacak yatırımlar değerlendirildi.

        Vali Mükerrem Ünlüer, toplantıda yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarının hızlı ve verimli bir şekilde yapılması, kent genelinde ve kurumlar arasında kurulan hizmet mekanizmasıyla asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssünde vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için mücadele ettiklerini söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de depremlerin ardından kent genelinde kapsamlı bir altyapı seferberliği başlatıldığını söyledi.

        Yapılacak altyapı yatırımlarıyla Kahramanmaraş'ın, Türkiye'de en modern ve sağlam altyapıya sahip şehirlerden biri olacağını ifade eden Görgel, "Zaten sorunlu olan altyapımız, depremde büyük hasar gördü. Sudaki kayıp oranı yüzde 70'lere ulaştı. Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir altyapı seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanan finansman desteğiyle iki yıllık bir plan hazırladık. Bu süreçte altyapının yüzde 60'ını yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda çalışmaların yüzde 35'i tamamlandı, sudaki kayıp oranı ise yüzde 60 seviyelerine düştü." açıklamasında bulundu.

        Görgel, kent merkezinde hayata geçirilen altyapı yenileme projesinin toplam yatırım bedelinin 200 milyon avro olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında 671 kilometre içme suyu hattı, 590 kilometre kanalizasyon hattı, 61 kilometre yağmursuyu hattı ve 21 içme suyu deposu inşa edileceğini kaydetti.

        Toplantıyla, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, ilçe belediye başkanları ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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