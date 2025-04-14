Kahramanmaraş'ta altyapı koordinasyon toplantısı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta "İçme Suyu, Kanalizasyon ve Şebeke Yapım İşleri Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar alan altyapıya yönelik yapılan ve yapılacak yatırımlar değerlendirildi.

Vali Mükerrem Ünlüer, toplantıda yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarının hızlı ve verimli bir şekilde yapılması, kent genelinde ve kurumlar arasında kurulan hizmet mekanizmasıyla asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssünde vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için mücadele ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de depremlerin ardından kent genelinde kapsamlı bir altyapı seferberliği başlatıldığını söyledi.

Yapılacak altyapı yatırımlarıyla Kahramanmaraş'ın, Türkiye'de en modern ve sağlam altyapıya sahip şehirlerden biri olacağını ifade eden Görgel, "Zaten sorunlu olan altyapımız, depremde büyük hasar gördü. Sudaki kayıp oranı yüzde 70'lere ulaştı. Büyükşehir Belediyesi olarak kapsamlı bir altyapı seferberliği başlattık. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanan finansman desteğiyle iki yıllık bir plan hazırladık. Bu süreçte altyapının yüzde 60'ını yenilemeyi hedefliyoruz. Şu anda çalışmaların yüzde 35'i tamamlandı, sudaki kayıp oranı ise yüzde 60 seviyelerine düştü." açıklamasında bulundu.