Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden down sendromlu Murat'a doğum günü sürprizi

        –Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polis ekipleri, down sendromlu Murat Bolat'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:45 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinden down sendromlu Murat'a doğum günü sürprizi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde polis ekipleri, down sendromlu Murat Bolat'a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

        Anne Selma Bolat, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek oğlu Murat'ın down sendromlu ve çölyak hastası olduğunu, polis teşkilatına büyük sevgi beslediğini belirterek 15 Nisan'ın doğum günü olduğunu söyledi.

        Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolat'ın yaşadığı eve pastayla giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

        Doğum günü kutlanan ve hediyeler alan Bolat, polis aracına bindirilerek kısa bir tur attı.

        Oğlunun mutluluğuna ortak olan anne Selma Bolat, polis ekiplerine gösterdikleri ilgi ve duyarlılık için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta otomobilin yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta otomobilin yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
        Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
        Seyir halindeki kamyon alev alev yandı
        Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 4 oldu
        Kahramanmaraş'taki kazada ölü sayısı 4 oldu
        Seyri halindeki kamyon alev alev yandı
        Seyri halindeki kamyon alev alev yandı
        Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan kum yüklü tır kullanılamaz hal...
        Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan kum yüklü tır kullanılamaz hal...
        Mimarlar Odası Genel Başkanı Özdoğan: Yapı denetimleri devlet tarafından ya...
        Mimarlar Odası Genel Başkanı Özdoğan: Yapı denetimleri devlet tarafından ya...