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        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang'dan Kahramanmaraş'a 23 Nisan ziyareti

        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:45
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        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang'dan Kahramanmaraş'a 23 Nisan ziyareti
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        Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Yunus Emre Ortaokulu yönetimi tarafından karşılanan Büyükelçi Ciang, ziyarette okul laboratuvarına çeşitli cihazlar hediye etti.

        Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Karşıyaka İlkokulu öğrencilerince halk oyunları gösterisi sunuldu. Çin heyetinde yer alan katılımcılar tarafından da kukla gösterisi yapıldı.

        Baydur, programda Ciang'a yöreye özgü mini oyma ceviz sandık hediye etti.

        Büyükelçi Ciang, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletler arasındaki ilişkilerin halkların dostluğuna bağlı olduğunu söyledi.

        Dostluğun temelinin halklar arasında oluştuğunu aktaran Ciang, yaklaşık 2 sene önce meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin iki halkı birbirine sıkı sıkıya bağladığını anlattı.

        Ciang, "Çin'de de sık sık deprem yaşanıyor, bu yüzden de Çin halkı Türk halkının yaşanan afette çektiklerini çok iyi hissediyor. Taraflar da bu konuda yardım elini uzatmıştır. Dolayısıyla Çin-Türkiye dostluğunu daha da pekiştirmiştir." diye konuştu.

        Etkinlik için geldiği okulda çocukların kendisini büyük bir sevinçle karşıladığını belirten Ciang, "Bundan da anlaşılıyor ki Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir. Kahramanmaraş'ın çok parlak bir geleceğe sahip olduğuna da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da 23 Nisan vesilesiyle gerçekleştirilen programda, okul laboratuvarına teknolojik malzeme desteğinde bulunulduğunu hatırlatarak, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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