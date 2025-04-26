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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:41 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:41
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katılan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının partiyi halkla buluşturmak değil, halkı hak ettiği değerlerle buluşturmak olduğunu belirtti.

        Sıfatların değil memlekete hizmet etmenin önemli olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

        ⁠"İş sıfatlarımızın bir önemi yok, bizim memleket için çıktığımız yolculuk adına taşıdığımız iradenin bir önemi var. Güçlü bir Türkiye için, bunca zorluk ve darlık içerisinde yeniden yola koyulmayı, milletine, devletine, evlatlarına, ceddine ve geleceğine borç sayanlar olarak biz eşitlendik. Türk milletinin geleceği için yola çıkanlarımız, her birinizi çıkmış olduğumuz bu yeni mücadelenin mesuliyeti namına, Türk milleti adına, partim adına değil, mücadele ettiğim arkadaşlarım adına değil, sizi Türk milleti namına, Türk milleti adına selamlıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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