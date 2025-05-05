Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abubekir Yaylagül de 2025 sezonun yangınsız bir sezon olmasını diledi.

Personel güvenliğinin önceliğine değinen İşçi, orman yangınlarına erken ve doğru müdahalenin hem doğal yaşamı hem de yerleşim alanlarını koruyacağını söyledi.

Kahramanmaraş Yangın Koruma Şube Müdürü Mehmet İşçi gazetecilere yaptığı açıklamada 2024'te meydana gelen 132 yangında 937 hektar alanın zarar gördüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün tatbikat alanındaki, "Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitim ve Tatbikatları" kapsamında eğitim ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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