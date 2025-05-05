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        Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı

        Kahramanmaraş'ta yangınlarla mücadele kapsamında tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:42 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:42
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        Kahramanmaraş'ta orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
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        Kahramanmaraş'ta yangınlarla mücadele kapsamında tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünün tatbikat alanındaki, "Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitim ve Tatbikatları" kapsamında eğitim ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, 120 personel, 10 arasöz, 2 su tankı ve 10 ilk müdahale aracı yer aldı.

        Tatbikatta senaryo gereği yangın çıktığı ihbarını alan ekipler olay yerine geçerek müdahalede bulundu.

        Kahramanmaraş Yangın Koruma Şube Müdürü Mehmet İşçi gazetecilere yaptığı açıklamada 2024'te meydana gelen 132 yangında 937 hektar alanın zarar gördüğünü ifade etti.

        Personel güvenliğinin önceliğine değinen İşçi, orman yangınlarına erken ve doğru müdahalenin hem doğal yaşamı hem de yerleşim alanlarını koruyacağını söyledi.

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abubekir Yaylagül de 2025 sezonun yangınsız bir sezon olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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