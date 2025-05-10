Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları başladı

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları başladı.

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya farklı illerden 22 takım katıldı.

        Müsabakaların ilk gününde takımlar, yarı finale kalmak için mücadele edecek.

        - Adıyaman etabı

        Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde Türkiye Sigorta tarafından yaptırılan basketbol sahasındaki turnuvaya farklı illerden 10 takım katıldı.

        Karşılaşmalar öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Turnuvalarda etap şampiyonları, 18 Mayıs'ta İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Türkiye Sigorta 3x3 final etabında karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!

        Benzer Haberler

        Göksun MYO öğrencileri tarım uygulama alanlarını yerinde inceledi
        Göksun MYO öğrencileri tarım uygulama alanlarını yerinde inceledi
        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi'ne ilişkin dava...
        Kahramanmaraş'ta depremde 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi'ne ilişkin dava...
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
        130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davası sonuçlandı; 1 hapis, 1 beraat
        130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davası sonuçlandı; 1 hapis, 1 beraat
        Kahramanmaraş'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı
        Kahramanmaraş'ta "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" başladı