Karşılaşmalar öncesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Müsabakaların ilk gününde takımlar, yarı finale kalmak için mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları'nın Kahramanmaraş ve Adıyaman etapları başladı.

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