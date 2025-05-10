Göksun MYO öğrencileri tarım uygulama alanlarını yerinde inceledi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri, için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla teknik gezi düzenlendi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Göksun Meslek Yüksekokulu (MYO) Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri, için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla teknik gezi düzenlendi.
Gezi kapsamında, Ziraat Fakültesi'nin uygulama alanları, seralar, tarımsal araştırma merkezleri ve çeşitli özel çiftlikler ziyaret edilerek öğrencilere bilgi verildi.
Teknik geziye, Göksun MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan ve öğretim görevlisi Dr. Şerife Akkeçeci de katıldı.
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