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        Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:32 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:45
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        Kahramanmaraş'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        A.B. idaresindeki 46 S 0679 plakalı minibüs, Şazibey Mahallesi Biriketçiler Caddesi'nde T.E'nin kullandığı 46 H 0681 plakalı otomobille çarpıştı.

        Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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