Kahramanmaraş'ta düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi ölü, 22 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, sınır dışı edilmek üzere Şırnak'taki geçici barınma merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan 05 ADA 233 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göksun-Kayseri kara yolunun Mahmutbey Mahallesi yakınlarında devrildi.

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