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        Kahramanmaraş'ta düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi ölü, 22 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı jandarma personeli 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 02:05 Güncelleme: 15.05.2025 - 02:22
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        Kahramanmaraş'ta düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 1 kişi ölü, 22 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6'sı jandarma personeli 22 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sınır dışı edilmek üzere Şırnak'taki geçici barınma merkezine götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan 05 ADA 233 plakalı minibüs, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göksun-Kayseri kara yolunun Mahmutbey Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Kazada, Afgan uyruklu Abdullah Mahir Süleyman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan 6'sı jandarma personeli 22 kişi, ambulanslarla Göksun, Afşin ve Elbistan'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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