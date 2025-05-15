Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü "su isteme" kavgasının sanıkları hakim karşısına çıktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "su isteme" nedeniyle çıkan sopalı kavgada Mesut Kazancı'nın (29) hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı, tutuksuz sanıklar V.D. ve A.H. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklardan Y.Ü. duruşmaya bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, H.D. ve E.N. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Irmalı, pişman olduğunu ifade ederek "Mesut Kazancı su istemek için iş yerine geldi ve E.N'den su istedi. Sonra ikili tartışmaya başladı. Daha sonra ikisi iş yerine girdi ve V.D. ile A.H. olaya müdahil oldu. Ben dışarıdaydım ve olayı gördüm. Mesut'u içeride dövdüler. Daha sonra Mesut, dışarı çıktı, eline aldığı hortum ile bana vurdu. Ben de yerde bulduğum sopa ile Mesut'a vurdum. Mesut yere düştü ve hareketsiz bir şekilde kaldı. Daha sonra ambulansı aradık ve sağlık ekiplerine yardım ettim." ifadelerini kullandı.