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        Kahramanmaraş'ın tescilli bıçakları Kurban Bayramı'na hazır

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescilli Hartlap bıçağı üreticileri, Kurban Bayramı öncesi yoğun talebi karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:13
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        Kahramanmaraş'ın tescilli bıçakları Kurban Bayramı'na hazır
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        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescilli Hartlap bıçağı üreticileri, Kurban Bayramı öncesi yoğun talebi karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2017 yılında coğrafi işaret tescili verilen Hartlap bıçağı, keskinliği, dayanıklılığı ve uzun ömrüyle biliniyor.

        Kentin Onikişubat ilçesine bağlı Hartlap Mahallesi'nde, Çelik ailesi tarafından 7 kuşaktır sürdürülen bıçak üretimi, atölye, mağaza ve bu yıl faaliyete geçen fabrika ile devam ediyor.

        Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan kesme, yüzme, sıyırma bıçakları ile satır çeşitleri 400 ila 600 lira arasında alıcı buluyor.

        Bıçak ustası Bahattin Çelik, AA muhabirine, ailelerinin yaklaşık 150 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla üretim kapasitesini artırdıklarını anlatan Çelik, "Kurbana sayılı günler kaldı, hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Normalde 20 kişiyle yapmış olduğumuz yıl boyu çalışmalarımızı, şu anda 40 kişiye çıkarmış durumdayız." diye konuştu.

        - Kurban kesimi kadar bıçak seçimi de önemli

        Hartlap bıçağının Türkiye genelinde tercih edildiğini ifade eden Çelik, "Kurban keserken, büyükbaş hayvanlarda 2 numara kasap bıçağı, küçükbaşlarda 0 ya da 1 numaralı kasap bıçağı kullanmaları bizim tavsiyemizdir. Çünkü bazen çok büyük bir bıçak kullanıldığında kendilerine, hayvana veya etraftakilere zarar verebilirler. Yani, özellikle kurbanlıklarını seçtikleri gibi, bıçaklarını da ona göre seçmeleri gerekiyor. Kurban, keskin bıçakla kesilir." dedi.

        Çevre illerden de Hartlap bıçaklarına ilginin yoğun olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

        "7 nesildir, 150 yıldır devam eden mesleğimizin tabii ki büyük bir karşılığı var. Bunun karşılığında bizim yapmış olduğumuz bir katma değer var. Bu katma değeri biz sadece kendi şehrimizden almıyoruz, çevre illerimizden, Kayseri, Diyarbakır, Batman, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Gaziantep gibi bölgelerden insanlar fiziki olarak buraya gelip, ürünleri tek tek görerek alıyorlar."

        Vatandaşlara usta bıçakçılardan alışveriş yapmaları çağrısında bulunan Çelik, şunları kaydetti:

        "Bıçağın en önemli konusu, kaliteli olması ve bir de uygun fiyatlı olmasıdır. Ortalama bıçak fiyatları genelde 400-600 TL arasında değişiyor. Kurban için kullanılacak profesyonel bir bıçağın ortalama fiyatı bu aralıktadır. Kurban döneminde, özellikle bileme yapılırken veya bıçak alınırken daha sonra herhangi bir şikayet durumunda başvurabilecekleri, şikayetlerini iletebilecekleri usta ve güvenilir kişilerden bıçak almalarını, yani bu tür ustaları tercih etmelerini öneriyoruz."

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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