Kahramanmaraş'ta oğlunu tüfekle kazara vurduğu öne sürülen baba gözaltına alındı

Büyükkızılcık Mahallesi'nde oturan Ü.G, iddiaya göre, evinin bahçesindeki çalılıkların arasından gelen sesin tilki olduğunu düşünerek tüfekle ateş etti. Bu sırada çalılıkların arasında olan Ü.G'nin oğlu K.G. (25) ağır yaralandı.

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