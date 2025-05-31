Kahramanmaraş'ın en büyük şantiyesinde konutlar ve iş yerleri yıl sonunda teslim edilecek

GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta en fazla konutun inşa edildiği merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki 9 bin 109 ev ve iş yeri, yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afetzedeler için inşa edilen Doğukent ve Güneşevler konut projelerinde çalışmalar devam ediyor.

Evleri yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için başlatılan projede, konutlar sosyal donatı alanlarıyla yeni bir yaşam alanı oluşturacak şekilde planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, Emlak Konut GYO güvencesiyle yürütülen projede 8 bin 525'i konut, 584'ü iş yeri olmak üzere toplam 9 bin 109 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Ev ve iş yerlerinin yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

- Yüzde 25 fiziki gerçekleşme sağlandı

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, AA muhabirine, Doğukent-Güneşevler Projesi'nin iki etap ve 9 kısımdan oluştuğunu, alanda 45 kule vinç, 45 tünel kalıp ile 5 bin çalışanın olduğunu söyledi.