Kahramanmaraş'ın yeni valilik binası önümüzdeki yıl hizmete girecek

Kente yakışır bir bina inşa ettiklerini belirten Ünlüer, "16 bin 500 metrekare kapalı alanı olan, zemin artı 3 kattan oluşan bir binamız olacak. İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Kahramanmaraş Valilik binasının yerine yapılan yeni hizmet binası, önümüzdeki yıl hizmete girecek.

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