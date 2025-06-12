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        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 1'i firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 19:24 Güncelleme: 12.06.2025 - 19:24
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        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nde 150 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 1'i firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Babaoğlu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ömer T. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanık Hacı Mehmet E. ise duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada ilk olarak beyanı alınan tanık Y.E, binayla bir ilgisinin olmadığını, kendisinin sadece arsa sahiplerinden birisi olduğunu belirterek, binayı Ali Babaoğlu'nun yaptırdığını öne sürdü.

        Tutuklu sanık Ali Babaoğlu da iki bilirkişi raporunda çelişkilerin olduğunu söyledi.

        Babaoğlu, "Raporlarda kusur yüzdeliği belirtilmesi gerekmektedir, yeni raporun alınması büyük önem arz etmektedir. Depremin şiddeti göz önüne alınmayan rapor geçersizdir. Ayrıca, dükkanlarda defalarca tadilat yapılmıştır. Zeminde 2 metre su çıktığını görenler vardır. Bunların da dikkate alınmasını talep ediyorum. Tutuksuz yargılanmak veya ev hapsini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Diğer tutuksuz sanık Ömer T. ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

        Müştekiler de sanıkların suçunun sabit olduğunu belirterek dosyanın bir an önce karara bağlanmasını talep etti.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ali Babaoğlu, Hacı Mehmet E. ve Ömer T'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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