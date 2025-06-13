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        Kahramanmaraş'ta depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:19 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:19
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        Kahramanmaraş'ta depremde 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Fazilet Apartmanı A Blok'ta 19 kişinin ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka bir dosyadan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan Mahmut Oktay H. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Akın Y. ve Ferihan Y. duruşmaya katılmadı.

        Mahkeme başkanı, dosyanın gönderildiği bilirkişiden henüz raporun gelmediğini hatırlattı.

        Sanık Mahmut Oktay H, bir ekmek fabrikası sahibi tarafından apartmanda çeşitli tadilatların yapıldığını, binanın yıkılmasında sorumluluğunun olmadığını iddia etti.

        Müşteki avukatlarından Musa Eren Bayazıt, son bilirkişi raporlarında yapı sahiplerinin asli kusurlu olduğunun belirtildiğini hatırlatarak, bu kişilerden Akın Y'nin tutuklanmasını talep etti.

        Depremde annesi ve iki kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci ise sanıkların bugüne kadar duruşmalara katılmadığını dile getirerek, "28 aydır sanıklarla yüzleşemiyoruz. A Blok 8 saniyede çökerken B Blok ayakta kaldı. Çünkü A Blok'un altında yer alan ekmek fabrikasında yapılan müdahaleler binaya zarar verdi. Sanıkların gereken cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenilmesine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 19 kişinin öldüğü Fazilet Apartmanı A Blok'un yıkılmasına ilişkin tutuksuz 3 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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