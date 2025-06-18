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        Kahramanmaraş'ta 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:04 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:04
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        Kahramanmaraş'ta 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'nin saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan F.G, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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