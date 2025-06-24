Kahramanmaraş-Suriye Bölgesel Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Zirvesi düzenlendi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca "Kahramanmaraş-Suriye Bölgesel Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Fuaye Alanında düzenlenen toplantıda, Suriye'nin Halep, İdlib, Ahtarin ve Şam ticaret ve sanayi odalarının katılımıyla bölgesel iş birliğini geliştirmeye yönelik istişare yapıldı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, programın açılışında, Kahramanmaraş ile Suriye arasında kurulacak ekonomik iş birliğinin önemine işaret etti.

Buluntu, "Yıkılmış şehirlerimizi hem fiziki hem de ekonomik anlamda ayağa kaldırmak için gayret göstereceğiz. Kahramanmaraş'ın uzun yıllardır aşina olduğu sanayi kültürü, çalışma azmi ve ticareti Suriye ile gerçekleştirilen iş birlikteliklerinde öncümüz olacak." diye konuştu.

Halep Ticaret Odası Başkanı Muhamed Said Chekh Alkar da Suriye'nin ticaretini, ekonomisini ve sanayisini geliştirmek için komşu ülkelerle iyi ilişkiler kuran, yardımlaşmaya dayalı bir sistem oluşturma gayreti içinde olduklarını belirtti.