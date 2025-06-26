Kahramanmaraş'ta polise sahte kimlik ibraz eden hükümlü yakalandı

Ekipler, araçta bulunan F.T'nin hareketlerinden şüphelendi. Polise sahte kimlik veren F.T'nin yapılan parmak izi kontrolünde 21 suç kaydı olan ve 14 ayrı suçtan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğu belirlendi.

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