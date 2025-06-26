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        Kahramanmaraş'ta polise sahte kimlik ibraz eden hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde polise sahte kimlik ibraz eden hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:13
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        Kahramanmaraş'ta polise sahte kimlik ibraz eden hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde polise sahte kimlik ibraz eden hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan-Göksun kara yolunda yol uygulamasında bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta bulunan F.T'nin hareketlerinden şüphelendi. Polise sahte kimlik veren F.T'nin yapılan parmak izi kontrolünde 21 suç kaydı olan ve 14 ayrı suçtan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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