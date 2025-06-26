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        Kahramanmaraş'ta devrilen kule vincin operatörü öldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen kule vinçten düşen operatör hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:36
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        Kahramanmaraş'ta devrilen kule vincin operatörü öldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen kule vinçten düşen operatör hayatını kaybetti.

        Altınova Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta bulunan kule vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkıp inşaatın üzerine devrildi.

        Vinçten düşen operatör M.T.Ş (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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