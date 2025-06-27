Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Küçüksır Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına, 3 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 70 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
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