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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:07
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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

        Küçüksır Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Yangına, 3 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 70 personelle müdahale ediliyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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