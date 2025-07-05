Kahramanmaraş'ta ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ahırda çıkan yangında 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kırsal Gedemen Mahallesi'nde E.O'ya ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında ahırda bulunan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.